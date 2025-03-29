"После такой уверенной победы обещали премиальные? Да, нам выплатят. Зарплату или премиальные? Премиальные. Двойные? Да, двойные", - цитирует Бакаева Источник: "СЭ".
Сегодня, 29 марта, подмосковные "Химки" принимали на своем поле "Пари НН" в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе красно-черных отметились полузащитники Лукас Вера и Бутта Магомедов, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
Бакаев сообщил, что игроки "Химок" получат двойные премиальные за победу над "Пари НН"
Вингер "Химок" Зелимхан Бакаев высказался о победе в матче 22-го тура РПЛ против "Пари НН" (2:0).
Фото: ФК "Химки"