"Если одним из шагов будут такие товарищеские матчи - с MLS, с европейскими сборными - я только за. Я на тему матчей между клубами РПЛ и MLS не думал, но точно стоит обсуждать эту историю. Нужно подумать, как технически ее реализовать. Интересен ли для зрителей, например, "Интер Майами"? Конечно, это может быть интересно", - приводит слова Алаева ТАСС.
Напомним, с февраля 2022 года профессиональные клубы из России по решению руководства УЕФА отстранены от участия в еврокубках.
В настоящее время текущим лидером чемпионата России по футболу сезона-2024/25 после 21-го тура является футбольный клуб "Краснодар" (46 очков). На втором месте находится московский "Спартак" (43 очка), а на третьей строчке располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит" (43 очка). При этом действующим обладателем Кубка MLS является футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".
В РПЛ считает интересной идею провести матчи с клубами MLS
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал возможность проведения товарищеского матча клубами РПЛ и MLS.
Фото: РПЛ