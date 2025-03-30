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Александров: Гончаренко владеет ситуацией. Задача "Пари НН" - быть выше стыковых матчей

Защитник "Пари НН" Виктор Александров заявил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко контролирует ситуацию.
Фото: ФК "Пари НН"
- Конечно, Виктор Михайлович владеет ситуацией. У нас взаимодоверие, и мы стараемся следовать плану. Надеюсь, будем набирать очки. У нас рабочее состояние, пытаемся улучшать игру на каждой тренировке и прогрессировать. Задача — быть выше стыковых матчей.

Вчера, 29 марта, "Пари НН" уступил на выезде подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:2. Это поражение стало для подопечных Виктора Гончаренко третьим подряд. Разница забитых и пропущенных мячей за этот отрезок составила -6 (0:6).

Нижегородцы набрали 19 очков и находятся на 13-й строчке в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей. От безопасного 12-го места команду отделяет два балла.

Источник: "Чемпионат"

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