"Он готов играть. Он уже неделю тренируется в общей группе. Есть большая вероятность увидеть его на поле во втором тайме", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Атакующий полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян 1 марта в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов" получил повреждение - растяжение связок. С тех пор 24-летний игрок сборной Армении не появлялся на поле, пропустив 3 официальных матча "быков" и 2 игры национальной команды.
"Неделю тренируется". Мусаев заявил, что Сперцян после травмы готов играть за "Краснодар"
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев высказался о возвращении в команду после травмы атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"