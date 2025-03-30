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"Неделю тренируется". Мусаев заявил, что Сперцян после травмы готов играть за "Краснодар"

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев высказался о возвращении в команду после травмы атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Он готов играть. Он уже неделю тренируется в общей группе. Есть большая вероятность увидеть его на поле во втором тайме", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Атакующий полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян 1 марта в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов" получил повреждение - растяжение связок. С тех пор 24-летний игрок сборной Армении не появлялся на поле, пропустив 3 официальных матча "быков" и 2 игры национальной команды.

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