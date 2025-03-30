"Пригодился бы Дзюба РФС? Возможно. Но Артем пока хочет играть и упрочить свои лидерские позиции. В какой роли Дзюба мог бы работать в РФС? Еще не думал об этом. И Артем пока не проявил инициативу. Если Дзюба действительно захочет работать в РФС, тогда мы это обсудим", — приводит слова Дюкова Sport24.
36-летний нападающий Артём Дзюба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выступает в составе тольяттинского "Акрона". Действующий контракт форварда с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. При этом сам футболист заявлял, что не против еще поиграть в футбол на профессиональном уровне, как минимум, один сезон.
В сезоне-2024/25 Дзюба принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Дюков: если Дзюба захочет, обсудим его работу в РФС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможной работе нападающего Артема Дзюбы после завершения карьеры в РФС.
Фото: РФС