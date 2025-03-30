Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
5 - 0 5 0
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Зенит
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Ротор
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Балтика
4 - 0 4 0
Чайка1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Барселона
4 - 1 4 1
ЖиронаЗавершен
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
Атлетик
19:30
ОсасунаНе начат
Бетис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 2 1 2
УнионЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Майнц1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
2 - 4 2 4
БрестЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
Ренн2 тайм
Осер
0 - 0 0 0
Монпелье2 тайм
Гавр
2 - 1 2 1
Нант2 тайм
Лилль
21:45
ЛансНе начат

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
1 - 0 1 0
Манчестер Сити1 тайм

Канчельскис: "Краснодар" и "Зенит" — главные претенденты на чемпионство. "Спартак" — вряд ли

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что борьба за чемпионский титул в РПЛ развернётся между «Краснодаром» и «Зенитом».
Фото: ФК "Спартак"
«Краснодар» наравне с «Зенитом» — главные претенденты на чемпионство. Почему? В том году то же самое было. Так что ничего неожиданного. Сейчас и «Спартак» ввязался в борьбу. Когда есть конкуренция, то и чемпионат интереснее. «Краснодар» уже третий сезон играет стабильно, а стабильность — признак мастерства. Хорошо, молодцы. Претендует ли «Спартак» на чемпионство? «Спартак» команда непредсказуемая. Может выдать феерическую игру, а потом провалить следующий матч. «Спартак» — вряд ли. За второе?третье места может бороться, — заявил Канчельскис «Матч ТВ».

После 22 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набрав 49 очков. На втором месте располагается «Спартак» с 44 очками. «Зенит» имеет в своём активе 43 очка, но при этом провёл на одну игру меньше.

13 апреля состоится матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена», который является домашним для команды из Санкт-Петербурга.

Последние шесть лет чемпионом Российской Премьер-Лиги становится «Зенит». В прошлом году команда Сергея Семака смогла завоевать золотые медали в последнем туре чемпионата, опередив «Краснодар» всего на одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится