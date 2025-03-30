«Краснодар» наравне с «Зенитом» — главные претенденты на чемпионство. Почему? В том году то же самое было. Так что ничего неожиданного. Сейчас и «Спартак» ввязался в борьбу. Когда есть конкуренция, то и чемпионат интереснее. «Краснодар» уже третий сезон играет стабильно, а стабильность — признак мастерства. Хорошо, молодцы. Претендует ли «Спартак» на чемпионство? «Спартак» команда непредсказуемая. Может выдать феерическую игру, а потом провалить следующий матч. «Спартак» — вряд ли. За второе?третье места может бороться, — заявил Канчельскис «Матч ТВ».
После 22 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набрав 49 очков. На втором месте располагается «Спартак» с 44 очками. «Зенит» имеет в своём активе 43 очка, но при этом провёл на одну игру меньше.
13 апреля состоится матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена», который является домашним для команды из Санкт-Петербурга.
Последние шесть лет чемпионом Российской Премьер-Лиги становится «Зенит». В прошлом году команда Сергея Семака смогла завоевать золотые медали в последнем туре чемпионата, опередив «Краснодар» всего на одно очко.
Канчельскис: "Краснодар" и "Зенит" — главные претенденты на чемпионство. "Спартак" — вряд ли
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что борьба за чемпионский титул в РПЛ развернётся между «Краснодаром» и «Зенитом».
Фото: ФК "Спартак"