"В матче с "Рубином" все было иначе, все поменялось. Ну и потом, сегодня мы увидели, каков уровень Луиса Энрике – новичка "Зенита". Малком так не играл. Энрике лучше играет, неслучайно он в сборной Бразилии. То, что он творит с мячом, как обыгрывает защитников! И у этого бразильца все впереди, он только осваивается в "Зените", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" в зимнее трансферное окно в рамках обмена. К бразильскому клубу присоединился нападающий Артур, а летом к бразильцам присоединится полузащитник Вендел. Энирке подписал контракт с петербуржцами до конца 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. После 22-х сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками.
Орлов: Луис Энрике уже сейчас играет лучше Малкома
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего "Зенита" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"