"Европа настроена против нас? Я не могу так сказать. Кто там сильно против нас? Прибалтийские тигры и поляки? Европа большая. Решение принимается большинством. Не думаю, что большинство против нас. Скорее они просто не за", - цитирует Соловьева "СЭ".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте сборная России провела два товарищеских матча и одержала две сухие победы - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В июне подопечные Валерия Карпина сыграют в России с Нигерией, а также отправятся на выезд в Белоруссию.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. Подопечные Валерия Карпина одержали победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Виц-президент РФС: кто в Европе против нас? Прибалтийские тигры и поляки?
Вице-президент РФС Денис Соловьев высказался об отношении европейских стран к возвращению России на международную арену.
Фото: РФС