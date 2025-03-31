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Пятибратов: "Факел" терял очки из-за судейских ошибок

Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов заявил, что его команда теряла очки из-за неверных решений арбитров.
Фото: ФК "Факел"
- Я буду говорить объективно, ответственности с себя не снимаю. Работа тренера — правильно разобраться в ситуации и понять, в чем проблема. Но есть вещи, которые невозможно отрицать — "Факел" потерял очки из-за судейских ошибок.

Вчера, 30 марта, Дмитрий Пятибратов принял решение покинуть кресло главного тренера "Факела". 48-летний специалист возглавлял воронежскую команду с августа прошлого года.

"Факел" набрал по итогам 22 сыгранных туров находится на предпоследнем 15-м месте, располагаясь с набранными 14 очками в зоне прямого вылета из РПЛ. От зоны переходных матчей бывших подопечных Пятибратова отделяет пять баллов.

Источник: "Чемпионат"

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