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Бышовец: не исключаю, что ЦСКА по итогам сезона финиширует выше "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении в последних матчах московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Последние матчи говорят о том, что у ЦСКА есть потенциал и возможности. Результаты команды вполне объяснимы. Но надо отметить, что всё-таки у конкурентов армейцев нет стабильности. Целостнее ли ЦСКА выглядит, чем "Спартак"? Это всё субъективно. Но не исключаю, что ЦСКА финиширует выше "Спартака" по итогам сезона", - приводит слова Бышовца Legalbet.

Московский ЦСКА под руководством Марко Николича в 22 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 41 очко, которое позволяет "армейской" команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Отставание красно-синих от третьего места, на котором сейчас располагается московский "Спартак", составляет 3 очка.

В следующем туре ЦСКА 6 апреля на своём поле сыграет против московского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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