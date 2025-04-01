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Агент Голенкова: ведем переговоры с "Ростовом" по поводу продления контракта

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего "Ростова" Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"На данный момент ведем переговоры с "Ростовом" по поводу продления контракта. Означает ли это то, что Голенков с большой долей вероятности не покинет клуб летом? До лета много времени, много матчей", - цитирует Талаева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 2,8 миллионов евро, контракт форварда с южанами рассчитан до конца 2026 года.

После 22-х сыгранных туров ростовчане располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками.

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