"Зенит" смял "Рубин", а "Спартак" бесславно проиграл — вот и вся разница. "Спартак" плохо играет, когда первое место где-то рядом. Психологически красно-белые сморятся слабее "Краснодара" и "Зенита" и не готовы бороться за титул.
Была победа над "Зенитом"? Перед этим матчем "Спартаку" было нечего терять, играли без такого давления. А как только клуб реально имеет шансы возглавить таблицу, сразу идет потеря очков. Так что, "Спартак" оказал большую услугу "Краснодару", обыграв "Зенит", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В 22-м туре чемпионата России по футболу сезона-2024/25 петербургский "Зенит" одержал победу над казанским "Рубином" со счётом 4:0, а московский "Спартак" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счётом 0:0. При этом красно-белые в матче 20-го тура также играл против "Рубина" и потерпел поражение со счётом 1:2.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги первое место занимает футбольный клуб "Краснодар" (49 очков), на второй строчке располагается "Зенит" (46 очков), тройку лидеров на данный момент замыкает "Спартак" (44 очка).
В следующем туре "Краснодар" дома сыграет против тольяттинского "Акрона", "Зенит" отправится на выезд в Москву на встречу с "Локомотивом", а "Спартак" в гостях проведёт матч с "Ростовом".
Канчельскис: "Спартак" психологически слабее "Краснодара" и "Зенита" и не готов бороться за титул
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о чемпионских перспективах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"