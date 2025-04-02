— С поиском хорошего варианта, где Зелимхан бы играл, справились?
— "Зенит" был хорошим вариантом.
— Чем он хорош?
— Бросить себе вызов — плохо? Попробовать себя на более высоком уровне — плохо? Не получилось — да, это мы уже признавали.
Полузащитник Зелимхан Бакаев летом 2022 года, когда у него истек срок контракта с московским "Спартаком", подписал контракт с петербургским "Зенитом". Однако сезон-2023/24 он провёл на правах аренды в команде чемпионата ОАЭ "Аль-Вахда", а в текущем сезоне он арендован подмосковными "Химками". Контракт Бакаева с "Зенита" рассчитан на срок до 30 июня 2025 года.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро.
Источник: Sport24.
Ткаченко - о переходе Бакаева из "Спартака" в "Зенит": попробовал себя на более высоком уровне
Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, поделился своим мнением о переходе своего клиента в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"