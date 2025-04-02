Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
3 - 4 3 4
Реал СосьедадДоп. время

Кубок Италии

Новости
Эмполи
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен

Кубок Германии

Новости
Арминия
2 - 1 2 1
БайерЗавершен

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
2 - 4 2 4
ПСЖЗавершен

Ткаченко - о переходе Бакаева из "Спартака" в "Зенит": попробовал себя на более высоком уровне

Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, поделился своим мнением о переходе своего клиента в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
— С поиском хорошего варианта, где Зелимхан бы играл, справились?

— "Зенит" был хорошим вариантом.

— Чем он хорош?

— Бросить себе вызов — плохо? Попробовать себя на более высоком уровне — плохо? Не получилось — да, это мы уже признавали.

Полузащитник Зелимхан Бакаев летом 2022 года, когда у него истек срок контракта с московским "Спартаком", подписал контракт с петербургским "Зенитом". Однако сезон-2023/24 он провёл на правах аренды в команде чемпионата ОАЭ "Аль-Вахда", а в текущем сезоне он арендован подмосковными "Химками". Контракт Бакаева с "Зенита" рассчитан на срок до 30 июня 2025 года.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро.

Источник: Sport24.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится