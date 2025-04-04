"Не стоит ли вопрос об отставке? Можете спросить у руководства клуба. После игры с эмоциями не нужно подходить к этому, нужно подходить к этому на следующий день, более спокойно", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
"Пари Нижний Новгород" потерпел четвертое поражение подряд, проиграв на своем поле "Оренбургу" в 23-м туре российской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:2. Таким образом команда Виктора Гончаренко не набирает очки в чемпионате России с 1 марта. За этот отрезок нижегородцы пропустили восемь мячей, а забили всего один.
На данный момент "Пари НН" находится на 13-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяет пять баллов.
Гончаренко - о возможной отставке: нужно подходить к этому на следующий день, более спокойно
Наставник "Пари НН" Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от "Оренбурга" в 23-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"