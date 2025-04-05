"Дзюбу я видел, когда ещё был маленьким. В детстве было больше времени, я следил за матчами ЦСКА, "Спартака", "Зенита" и "Рубина" в Лиге чемпионов. Видел российских футболистов, в том числе и Артёма. Когда я ездил домой, в Черногорию, то у меня просили его футболки. Смог привезти парочку маек с его автографами", - заявил Лончар.
Артём Дзюба перебрался в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно и заключил с клубом контракт сроком на один год. В текущем сезоне на счету нападающего шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в 16 матчах за "Акрон" в РПЛ и Кубке России.
Ранее Дзюба установил рекорд по голам за сборную России, записав на свой счёт 31-й мяч в составе национальной команды в товарищеской игре с Гренадой (5:0).
Источник: "Чемпионат"
Хавбек "Акрона" Лончар рассказал о популярности Артёма Дзюбы в Черногории
Черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар высказался об известности одноклубника Артёма Дзюбы за пределами России.
Фото: официальный сайт "Акрона"