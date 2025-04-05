- У Карпина что-то случилось, раз он так резко покинул "Ростов". Не бывает так, что за три дня до возобновления сезона тренер уходит из команды. Зато теперь он сосредоточится работе в сборной. И я надеюсь, что сборную России как можно скорее вернут на международную арену. А "Ростов" и с Карпиным не был топ-клубом, хотя Валерий Георгиевич - один из лучших российских тренеров. Команде не хватало денег, чтобы достигать более высоких результатов, - передаёт слова Ашветии Metaratings.ru.
25 февраля стало официально известно об уходе со своего поста главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, который с 7-месячным перерывом на работу только в сборной России возглавлял жёлто-синих с декабря 2017 года. С марта 2022 года Карпин работал и в клубе и в национальной команде на правах совмещения. Под его руководством "Ростов" достиг второго и третьего результата в клубной истории, заняв четвёртое и пятое места в Российской премьер-лиге по итогам сезона.
После ухода Карпина должность главного тренера "Ростова" занял испанский тренер-аналитик из его штаба Джонатан Альба. Под руководством Альбы дончане провели пять матчей во всех турнирах с двумя победами, одной ничьей и двумя поражениями от текущих лидеров РПЛ - "Краснодара" и "Зенита".
6 апреля находящийся на седьмом месте с 33 очками в 22 матчах "Ростов" в матче 23 тура РПЛ сыграет на своём поле с занимающим третью строчку таблицы при 44 очках в 22 матчах московским "Спартаком".
Ашветия: "Ростов" и с Карпиным не был топ-клубом. Команде не хватало денег, чтобы достигать высоких результатов
Экс-нападающий "Ростова" Михаил Ашветия высказался о ситуации в команде перед домашним матчем с московским "Спартаком" в рамках 23 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"