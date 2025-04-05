- С "Крыльями" "Локомотив" удивил и по игре, и по счёту - команда была неузнаваемой. Должны реабилитироваться после такого разгрома! С "Зенитом" должны себя показать с хорошей стороны, хотя соперник тяжёлый. Команда должна постараться, чтобы болельщики пришли в себя после проигрыша. "Локомотив" может рассчитывать на тройку, но будет тяжело. Впереди есть игры. Всякое может быть, - передаёт слова Оганесяна "Чемпионат".
Московский "Локомотив" в 22 туре Российской премьер-лиги был разгромлен самарскими "Крыльями Советов" со счётом 5:1. В семи последних матчах РПЛ "железнодорожники" одержали одну победу при трёх ничьих и трёх поражениях. В турнирной таблице команда Михаила Галактионова занимает шестое место при 40 набранных очках в 22 матчах.
В 23 туре чемпионата России красно-зелёные принимают на своём поле петербургский "Зенит", находящийся на втором месте с 46 очками в 22 матчах.
Оганесян: "Локомотив" с "Зенитом" должен реабилитироваться после разгрома от "Крыльев"
Экс-нападающий "Локомотива" Саркис Оганесян высказался о выступлениях "железнодорожников" в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости