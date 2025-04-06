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В "Локомотиве" оценили игру Глушенкова за "Зенит" против бывшего клуба

Глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о нападающем Максиме Глушенкове после ничьей с "Зенитом" (1:1) в 23-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Что бы выбрали - 6 миллионов евро за трансфер Глушенкова или победу в этом матче? Мы бы выбрали, чтобы Максим играл у нас. Но, к сожалению, он у нас не играет, поэтому имеем то, что имеем", - цитирует Нагорных "РБ Спорт".

Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сине-бело-голубые заплатили за переход игрока 6.3 миллиона евро. Именно эта сумма была прописана в качестве отступных в контракте футболиста с "железнодорожниками".

В очном матче двух команд Глушенков вышел на замену и помог нападающему "Зенита" Александр Соболеву сравнять счёт. Форвард замкнул прострел одноклубника на 85-й минуте игры .

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