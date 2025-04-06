- Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи, - сказал Алексей корреспонденту Sport24.
Напомним, во вчерашнем матче 23 тура РПЛ "Локомотив" дома сыграл вничью с "Зенитом". Алексей Батраков отличился забитым голом.
На данный момент "железнодорожники", набрав 41 очко в 23 матчах, идут пятыми в таблице. Сине-бело-голубые занимают вторую строчку в таблице, заработав 47 баллов в 23 встречах.
Батраков - об интересе со стороны "Зенита": это слухи
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны сине-бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"