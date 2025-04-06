- На сегодня это только вброс. Это фейк. Это то, что, наверное, по мнению кого-то, должно было внести в единое руководство "Локомотива" какой-то раздрай. Но этого не произошло, - сказал Нагорных "РБ Спорт".
Борис Ротенберг выступал за "Локомотив" с 2016 по 2019 год, проведя 17 матчей во всех турнирах и не отметившись результативными действиями. На данный момент Борис Ротенберг работает директором департамента развития молодежного футбола "Локомотива".
Нагорных - о назначении Ротенберга генеральным директором "Локо": это фейк
Глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о достоверности информации, согласно которой бывший игрок "железнодорожников" Борис Ротенберг станет новым генеральным директором клуба.
Фото: "Чемпионат"