Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
Спартак2 тайм
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Енисей
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Родина
19:30
СочиНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Саутгемптон2 тайм
Брентфорд
0 - 0 0 0
Челси2 тайм
Фулхэм
3 - 1 3 1
Ливерпуль2 тайм
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
1 - 3 1 3
Реал СосьедадЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
Атлетико1 тайм
Вальядолид
19:30
ХетафеНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
Верона2 тайм
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Рома
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия М2 тайм
Унион
18:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
1 - 0 1 0
Сент-ЭтьенЗавершен
Реймс
18:15
СтрасбургНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Монпелье
18:15
ГаврНе начат
Марсель
21:45
ТулузаНе начат

Непомнящий: не могу сказать, что "Локо" в матче с "Зенитом" потерял два очка

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 23 тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив" Москва
- Не могу сказать, что "железнодорожники" потеряли два очка. Понятно, что вести в счете и пропустить на 85-й минуте досадно, но сама игра показала, что питерцы имели некоторое игровое преимущество. Но с завершением у них проблемы. А "Локомотив" - молодцы. Они выложились на максимум. Поэтому счет матча справедливый, - сказал Непомнящий в интервью "Евро-Футбол.Ру".

Матч 23 тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" завершился со счетом 1:1. На 62-й минуте Алексей Батраков вывел хозяев вперёд, однако за 5 минут до конца встречи Александр Соболев сравнял счет, забив свой первой гол в чемпионате за "Зенит".

На данный момент сине-бело-голубые идут вторыми в таблице, заработав 47 очков в 23 матчах. В следующем туре петербуржцы на своем поле 13 апреля примут "Краснодар".

"Локомотив" идет пятым в таблице, имея в своем активе 41 очко в 23 матчах. Следующий тур "железнодорожники" проведут на выезде с казанским "Рубином". Встреча состоится 12 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится