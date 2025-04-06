Непомнящий: не могу сказать, что "Локо" в матче с "Зенитом" потерял два очка

- Не могу сказать, что "железнодорожники" потеряли два очка. Понятно, что вести в счете и пропустить на 85-й минуте досадно, но сама игра показала, что питерцы имели некоторое игровое преимущество. Но с завершением у них проблемы. А "Локомотив" - молодцы. Они выложились на максимум. Поэтому счет матча справедливый, - сказал Непомнящий в интервью "Евро-Футбол.Ру".
Матч 23 тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" завершился со счетом 1:1. На 62-й минуте Алексей Батраков вывел хозяев вперёд, однако за 5 минут до конца встречи Александр Соболев сравнял счет, забив свой первой гол в чемпионате за "Зенит".
На данный момент сине-бело-голубые идут вторыми в таблице, заработав 47 очков в 23 матчах. В следующем туре петербуржцы на своем поле 13 апреля примут "Краснодар".
"Локомотив" идет пятым в таблице, имея в своем активе 41 очко в 23 матчах. Следующий тур "железнодорожники" проведут на выезде с казанским "Рубином". Встреча состоится 12 апреля.