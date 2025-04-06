Артига: полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков "Химок" не виноват

"Я полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков не виноват в этом, это мои ошибки. Были допущены определенные ошибки при планировании матча. Поэтому и получилась такая игра. После тройной замены мы поменяли схему, игроков, забили гол", - цитирует Артигу "Матч ТВ".
Встреча 23-го тура российской Премьер-лиги между махачкалинским "Динамо" и подмосковными "Химками" состоялась сегодня, 6 апреля. Игра в Каспийске завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1. Напомним, в первом тайме гости пропустили три безответных мяча.
Команда Франка Артиги с 23 набранными очками занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей красно-черных отделяет на данный момент всего три балла.