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Артига: полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков "Химок" не виноват

Главный тренер "Химок" Франк Артига прокомментировал разгромное поражение в 23-м туре РПЛ от махачкалинского "Динамо" (1:4).
Фото: ФК "Химки"
"Я полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков не виноват в этом, это мои ошибки. Были допущены определенные ошибки при планировании матча. Поэтому и получилась такая игра. После тройной замены мы поменяли схему, игроков, забили гол", - цитирует Артигу "Матч ТВ".

Встреча 23-го тура российской Премьер-лиги между махачкалинским "Динамо" и подмосковными "Химками" состоялась сегодня, 6 апреля. Игра в Каспийске завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1. Напомним, в первом тайме гости пропустили три безответных мяча.

Команда Франка Артиги с 23 набранными очками занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей красно-черных отделяет на данный момент всего три балла.

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