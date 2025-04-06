Акинфеев: 900-й матч — начало пути. 1000-й тоже увидите!

— 900-й матч, Игорь, что это такое?
— Это начало пути. Надо ставить более высокие задачи. Если приносишь пользу, почему нет?
— Т.е. 1000-й матч тоже увидим?
— Я думаю, да.
6 апреля вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав "армейской" команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Динамо". Данный матч оказался 900-м в его профессиональной карьере. Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 3:1.
Действующий контракт с ЦСКА голкипера, которому 8 апреля исполнится 39 лет, рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"