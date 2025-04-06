Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
Ростов
0 - 3 0 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Енисей
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Торпедо
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Фулхэм
3 - 2 3 2
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
1 - 3 1 3
Реал СосьедадЗавершен
Севилья
1 - 2 1 2
АтлетикоЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
ХетафеЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Аталанта
0 - 1 0 1
ЛациоЗавершен
Рома
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
1 - 0 1 0
Сент-ЭтьенЗавершен
Реймс
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
ОсерЗавершен
Монпелье
0 - 2 0 2
ГаврЗавершен
Марсель
3 - 2 3 2
ТулузаЗавершен

Акинфеев: 900-й матч — начало пути. 1000-й тоже увидите!

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал достижением им отметки в 900 проведенных в карьере официальных матчей.
Фото: ПФК ЦСКА
— 900-й матч, Игорь, что это такое?

— Это начало пути. Надо ставить более высокие задачи. Если приносишь пользу, почему нет?

— Т.е. 1000-й матч тоже увидим?

— Я думаю, да.

6 апреля вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав "армейской" команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Динамо". Данный матч оказался 900-м в его профессиональной карьере. Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 3:1.

Действующий контракт с ЦСКА голкипера, которому 8 апреля исполнится 39 лет, рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится