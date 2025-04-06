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Личка - про слухи о своём уходе из "Динамо": работа тренера — постоянно сидеть "на сковороде"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о публикации в СМИ слухов о возможном своём уходе из футбольного клуба.
Фото: "Динамо" (Москва)
"Работа тренера — постоянно сидеть "на сковороде". Я не обращаю внимание, делаю свою работу. Если после сезона клуб захочет поменять тренера, мы пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

По информации СМИ, контракт чешского специалиста со столичным клубом рассчитан на срок до конца текущего сезона, при этом он может быть продлён на ещё один сезон при выполнении одного из двух условий - завоевания Кубка России или попадания по итогам сезона в топ-3 Российской Премьер-Лиги.

После 23-го тура РПЛ "Динамо" с 42-я очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от третьего места на 5 очков. В Кубке России бело-голубые продолжают участие на стадии 1/2 финала Пути РПЛ (после первого матча подопечные Марцела Лички уступают ЦСКА со счётом 1:2).

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