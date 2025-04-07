По информации источника, у полузащитника "Динамо" Муми Нгамале подозрение на перелом надкостницы после удара хавбека ЦСКА Кирилла Глебова. В ближайшее время камерунец пройдет обследование.
В текущем сезоне Муми Нгамале провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт камерунца с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 23-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42-мя набранными очками.
Источник: "СЭ".
Источник: у полузащитника "Динамо" Нгамале подозрение на перелом после матча с ЦСКА
У полузащитника московского "Динамо" Муми Нгамале подозрение на перелом после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Динамо"