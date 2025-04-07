"Саня Овечкин — молодец! Поздравляю его! Как раз матч его смотрел. Кому-то еще тяжело будет побить его рекорд", - цитирует Тюкавина Sport24.
Вчера, 6-го апреля, российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", забросил 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории лиги, обогнав Уэйна Гретцки. Напомним, что Овечкин выступал за футбольное "Динамо" в товарищеском матче с медиафутбольным клубом "Амкал" - в той встрече хоккеист отметился забитым мячом.
Тюкавин: Овечкин - молодец! Кому-то будет тяжело побить его рекорд
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал рекорд хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Фото: ФК "Динамо"