Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
21:45
НаполиНе начат

Тюкавин: Овечкин - молодец! Кому-то будет тяжело побить его рекорд

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал рекорд хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Фото: ФК "Динамо"
"Саня Овечкин — молодец! Поздравляю его! Как раз матч его смотрел. Кому-то еще тяжело будет побить его рекорд", - цитирует Тюкавина Sport24.

Вчера, 6-го апреля, российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", забросил 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории лиги, обогнав Уэйна Гретцки. Напомним, что Овечкин выступал за футбольное "Динамо" в товарищеском матче с медиафутбольным клубом "Амкал" - в той встрече хоккеист отметился забитым мячом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится