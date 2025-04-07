— Агент Герман Ткаченко недавно заявил о частом интересе к Умярову из Европы.
— Герман рассмешил, конечно.
— Вы не верите в это?
— Конечно, нет! Это смех.
Опорный полузащитник Наиль Умяров является игроком московского "Спартака" с января 2019 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Согласно информации, которая опубликована интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Умяров принял участие в 25 официальных матчах, забил 2 гола, получил 8 жёлтых карточек. При этом он до сих не получал вызов в сборную России.
Источник: "СЭ"
Мостовой: интерес к Умярову из Европы? Это смех
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о возможном интересе европейских клубов к хавбеку "Спартака" Наилю Умярову.
Фото: ФК "Спартак"