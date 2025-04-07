"Еще до "армейцев" две российские команды проявляли ко мне интерес, но только в трансфере не был заинтересован я. А в начале этого года с предложением выходила "Севилья", плюс звонили и интересовались несколько клубов из чемпионата Франции. Но я сразу сказал своему агенту, что хочу поехать в Россию. Хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы играть в вашем чемпионате", - приводит слова Алеррандро "Матч ТВ".
Бразильский нападающий Алеррандро в феврале 2025 года стал игроком московского ЦСКА. Контракт между форвардом и "армейским" клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2027 года. После своего перехода 25-летний футболист на данный момент принял участие в 2 официальных матчах, но результативными действиями пока не отметился.
Предыдущими командами Алеррандро были бразильские клубы "Атлетико Минейро", "Витория", "РБ Брагантино". Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Trsnsfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 4 миллиона евро.
Алеррандро: до ЦСКА на меня выходили "Севилья", клубы Франции и России
Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал, какие команды до перехода в "армейский" клуб им интересовались.
Фото: ПФК ЦСКА