"У российского футбола есть старая проблема. Тренеры всегда требуют результат. Тебе 10 лет, едем на турнир, а тренеру ставят задачу выиграть. О чём вообще говорить? Для меня это бред. Кинуть им мяч — и пусть бегают, кайфуют, пусть что хотят делают. Технические элементы, конечно, надо с ними отрабатывать, но кричать или что-то по тактике рассказывать в 7 лет — не надо забивать голову ребёнка", - приводит слова Воробьёва официальный сайт ФК "Локомотив".
Нападающий Дмитрий Воробьёв является воспитанником академии футбольного клуба "Краснодар". При этом в своей карьере он также выступал за "Нижний Новгород", астраханский "Волгарь", "Оренбург". "Сочи".
С июля 2024 года Воробьев выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне форвард в составе "железнодорожников" принял участие в 30 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро.
"Это бред". Дмитрий Воробьёв рассказал о старой проблеме российского футбола
Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев рассказал, что бы посоветовал молодым футболистам в детских школах.
Фото: ФК "Локомотив"