— Наверное, никто в этой студии не скажет ничего плохого про Гончаренко как тренера…
— Я скажу. Он «Урал» утопил в прошлом году с огромнейшим бюджетом.
— Сейчас, как я понимаю, он находится в поиске схемы.
— Это не поиск — значит, он не знает, что делать. Начинается хаос. А когда у тренера хаос, он сильно передаётся игрокам.
В настоящее время белорусский специалист Виктор Гончаренко после назначения в октябре 2024 года занимает пост главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". После 23-го тура Российской Премьер-Лиги волжане имеют в своём активе 19 очков и располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице.
В прошлом сезоне Гончаренко был наставником екатеринбургского "Урала", который занял итоговое 14-е место, а в стыковых матчах проиграл тольяттинскому "Акрону" и, тем самым, вылетел из РПЛ в Первую лигу.
Источник: новый выпуск интернет-программы "Это футбол, брат!" [цитата по "Чемпионату"]
Агент Гурцкая: в прошлом году Гончаренко утопил "Урал" с огромнейшим бюджетом
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением о главном тренере нижегородского "Пари НН" Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"