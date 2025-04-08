"Это много, большая разница в очках. Но нам сейчас не нужно думать об отставании в 10 очков, надо просто готовиться к каждому матчу, чтобы брать в следующих играх по три очка", - цитирует Бителло "Матч ТВ".
После 23-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Московское "Динамо" располагается на пятой строчке с 42-мя очками в своем активе.
В 24-м туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", а бело-голубые отправятся на выезд в Нижний Новгород, где сыграют с "Пари НН".
Бителло: нам сейчас не нужно думать об отставании в 10 очков от "Краснодара"
Полузащитник "Динамо" Бителло высказался об отставании в таблице от "Краснодара" на десять очков.
Фото: ФК "Динамо"