«Дима Сычёв приглашал поработать в «Иртыше»? С Димкой мы просто обменялись мнениями, встретились. Он говорит: «Не хочешь?». Я говорю: «Нет, ни в коем случае» (смеётся). Не для этого я 30 лет играл в футбол», — заявил Мостовой «Советскому спорту».
Дмитрий Сычёв занимает должность президента омского «Иртыша» с января 2024 года. В настоящее время команда выступает во второй лиге Дивизион А Серебро.
Следует отметить, что в начале марта этого года бывший игрок сборной России Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
Мостовой — о предложении из "Иртыша": не для этого я 30 лет играл в футбол
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал идею попробовать себя в тренерском штабе омского «Иртыша», который выступает во Второй лиге.
Фото: ФК "Спартак"