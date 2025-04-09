- Мне нравится, как выглядит "Динамо", несмотря на потерю Тюкавина. Команда очень хорошо играет в атаке. В защите у футболистов не получается играть так здорово. Но "Динамо" до последнего тура будет бороться за чемпионство наравне с "Краснодаром" и "Зенитом", - передаёт слова Черевченко Metaratings.ru.
После 23 сыгранных туров Российской премьер-лиги московское "Динамо" занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 42 очка в 23 матчах. Отставание бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков за 7 туров до финиша, от находящихся в топ-3 "Спартака" и "Зенита" - 5 очков, от ЦСКА - 2 очка.
6 апреля в выездном матче 23 тура РПЛ команда чешского главного тренера Марцела Лички уступила со счётом 1:3 ЦСКА.
Черевченко: "Динамо" до последнего тура будет бороться за чемпионство наравне с "Краснодаром" и "Зенитом"
Экс-главный тренер "Химок" и "Факела" Игорь Черевченко высказался об игре московского "Динамо".
Фото: РИА Новости