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Черчесов рассказал, кто был его кумиром в детстве

Экс-голкипер московского "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своих кумирах в детстве.
Фото: Getty Images
- Кто был моим кумиром? Прошло столько времени, я уже забыл, что было в детстве. У нас было много вратарей - видел Яшина, Дасаева, Чановых, Астаповского. Многих я могу назвать, а по большому счёту - Ринат Дасаев. Потому что я долгое время с ним играл и многому у него научился, - приводит слова Черчесова Чемпионат".

Экс-голкипер сборной СССР, московского "Спартака", астраханского "Волгаря" и испанской "Севильи" Ринат Дасаев выступал с 1975 по 1991 год. За свою карьеру Дасаев дважды становился чемпионом Советского Союза в составе красно-белых, выигрывал бронзовые медали Олиимпиады-1980 в Москве и серебро Чемпионата Европы-1988.

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