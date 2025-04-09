"Победная серия для нас — это, наверное, будет прямая дорога к чемпионству. Но мы особо стараемся не думать об этом. Впереди у нас Махачкала и для каждая игра, как финал", - приводит слова Литвинова "Матч ТВ".
После 23-го тура московский "Спартак" имеет в своём активе 47 очков, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от текущего лидера чемпионата сейчас составляет 5 очков.
В ближайшем туре столичному клубу 11 апреля предстоит домашняя встреча против махачкалинского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Руслан Литвинов рассказал, что может привести "Спартак" к чемпионству
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о перспективах московского клуба в чемпионской гонке текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"