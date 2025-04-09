Мовсисян: "Спартак" был чемпионом неоднократно, так что пусть в этом году выиграет "Краснодар"

"Дай Бог, чтобы Эдик стал чемпионом! Я буду искренне рад, если "Краснодар" вместе со Сперцяном выиграет РПЛ. Сергей Галицкий вместе со всеми работниками клуба больше всех заслужили чемпионство. Хочу сказать, что "Спартак" для меня в этой гонке также родной клуб. Но "Спартак" в своей истории брал чемпионство неоднократно, так что пусть в этом году чемпионство уедет в Краснодар", - приводит слова Мовсисяна Metaratings.
Армянский нападающий Юра Мовсисян, выступая в чемпионате России по футболу, был игроком футбольного клуба "Краснодар" (с января 2011 г. до января 2013 г.) и игроком московского "Спартака" (с января 2013 г. до января 2016г.). В "Краснодаре" он принял участие в 51 матче, забил 23 гола, отдал 10 передач, получил 9 жёлтых карточек. А в "Спартаке" на его счету 66 матчей, 27 голов, 8 голевых передач, 7 жёлтых карточек.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 23-го тура первое место занимает "Краснодар" (52 очка), а второе место - "Спартак" (47 очков).