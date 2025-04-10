"Нынешний "Спартак", наверное, может навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару". Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, всё зависит от них. Если им будут помогать, значит, всё будет хорошо", - цитирует Комличенко "Чемпионат".
После 23-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 52-мя набранными очками, на второй строчке располагается московский "Спартак" с 47-ю очками в своем активе, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с таким же количеством очков.
Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае этого года "Зениту" исполнится сто лет.
Комличенко: нынешний "Спартак", наверное, может навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару"
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"