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Комличенко: нынешний "Спартак", наверное, может навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару"

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Нынешний "Спартак", наверное, может навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару". Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, всё зависит от них. Если им будут помогать, значит, всё будет хорошо", - цитирует Комличенко "Чемпионат".

После 23-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 52-мя набранными очками, на второй строчке располагается московский "Спартак" с 47-ю очками в своем активе, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с таким же количеством очков.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае этого года "Зениту" исполнится сто лет.

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