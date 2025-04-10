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Агаларов: постараемся показать свой лучший футбол в матче со "Спартаком"

Нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов высказался о предстоящем матче с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"После побед всегда хорошее настроение и моральный дух в команде. Работаем в штатном режиме, готовимся к сопернику, изучаем, смотрим и разбираем его. Постараемся в пятницу показать свой лучший футбол", - сказал Агаларов в эфире "Матч ТВ".

Завтра, 11-го апреля, махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

После 23-х сыгранных туров красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками. Махачкалинский клуб занимает в таблице 10-е место с 24-мя очками в своем активе.

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