- По мне, Латышонок ошибся. Ключевое решение за игроком с мячом. Латышонок выбрал не лучший вариант для начала контратаки. Чтобы отрезать соперника, надо вводить мяч не на 5-10 метров, а бросать метров на 30. А тут он просто подсунул мяч Венделу, - сказал Николай корреспонденту Sport24.
Напомним, матч между "Локомотивом" и "Зенитом" завершился со счетом 1:1. За "железнодорожников" после ошибки гостей отличился Алексей Батраков. В составе сине-бело-голубых отличился Александр Соболев.
На данный момент "Локомотив" занимает шестую строчку чемпионата, имея 41 очко в 23 встречах. Следующий матч московский клуб сыграет 12 апреля на выезде с "Рубином".
Сине-бело-голубые, набрав 47 баллов в 23 турах, идут третьими в таблице, уступая "Спартаку" по личным показателям. Следующая встреча "Зенита" - дома с "Краснодаром" 13 апреля.
Писарев - о голе "Локо" в ворота "Зенита": ошибку допустил Латышонок, а не Вендел
Тренер сборной России Николай Писарев разобрал гол "Локомотива" в ворота "Зенита" в матче 23-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"