"Просто нарушена этика. Раньше в нашем деле мы соблюдали только нейтральность. Назначение Кукуяна можно назвать игрой, которая не стоит свечь. Потому что, не дай бог, будет какая-то ошибка в какую-то сторону и всё. У человека может быть сломлена судьба", - приводит слова Савченко "Спорт День за Днем".
"Зенит" и "Краснодар" сыграют друг с другом в воскресенье, 13 апреля, на петербургском стадионе "Газпром Арена", в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Главным арбитром данной встречи был назначен 43-летний судья из Краснодарского края Павел Кукуян.
После 23-го тура "Краснодар" имеет в своём активе 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице, а "Зенит", набрав за 23 матча 47 очков, расположился на третьей строчке.
Экс-арбитр Савченко назвал неэтичным назначение Кукуяна на матч "Зенита" и "Краснодара"
Бывший арбитр Юрий Савченко высказался о назначении Павла Кукуяна из Краснодарского края главным арбитром матча 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РФС