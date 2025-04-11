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Шикунов: слава богу, что Соболев забил "Локомотиву", не должны терять такого футболиста

Футбольный функционер Александр Шикунов поделился своим мнением о форварде "Зенита" Александре Соболеве, который в прошлом туре забил гол "Локомотиву".
Фото: ФК "Зенит"
"Слава богу, что Саша забил "Локомотиву", теперь, надеюсь, у него пойдет и дальше. Хочется, чтобы до конца сезона он мячей пять забил. Не должны терять такого футболиста, у нас не очень много таких игроков из русской обоймы", - приводит слова Шикунова "Матч ТВ".

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев 5 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом" забил гол, который позволил сине-бело-голубым уйти от поражения. Этот гол стал для 28-летнего форварда первым в Российской Премьер-Лиги с 7 апреля 2024 года, когда, ещё будучи игроком "Спартака", он оформил дубль в матче с московским "Динамо".

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