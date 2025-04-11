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Агент Кучаева: ведем переговоры с "Ростовом" о продлении контракта

Агент полузащитника Константина Кучаева Александр Клюев, рассказал о будущем своего клиента в составе «Ростова».

Фото: ФК "Ростов"
«Мы ведем переговоры с «Ростовом» о новом контракте Кучаева», — заявил Клюев «СЭ».

Константин Кучаев присоединился к команде «Ростов» летом 2024 года, перейдя туда на правах свободного агента. За это время он принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и 8 встречах Кубка России, где забил один гол и сделал один ассист.

Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.

После 23 туров «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

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