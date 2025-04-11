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Семёнов объяснил, почему не состоялся его переход в "Краснодар"

Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о причинах, по которым его трансфер в «Краснодар» так и не состоялся.
Фото: ФК "Оренбург"
«Очень много людей захотело заработать на этом трансфере. В итоге Сергей Николаевич Галицкий просто не стал раскидываться деньгами людям, которые хотели по ниточке вырвать. Хотя я этих людей даже знать не знал.

Мне звонили такие люди, которых я никогда в жизни не видел. Говорили: «Оказывается, мы с тобой сотрудничаем». Меня такое удивляло. А когда до Галицкого всё это дошло, переход сорвался», — заявил Семёнов «Чемпионату».

Андрей Семенов выступал на уровне Российской Премьер-Лиги за пермский «Амкар» и грозненский «Ахмат». За свою карьеру он провёл 286 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. В последнем сезоне в составе «Ахмата» он сыграл 18 матчей, в которых отметился одним голом.

Максимальная рыночная стоимость 36-летнего защитника составляла 4,5 миллиона евро в 2016 году, по данным Transfermarkt.

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