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Зобнин назвал шоком первый тайм, в котором "Спартак" дважды за 6 минут пропустил от "Динамо"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
— Проиграли первый тайм, пропустили голы.

— Это был шок?

— Да. Понимали, что нужно проснуться и не проигрывать борьбу и реализовать моменты. Не забили, к сожалению.

— Готов к волне критики, что "Спартак" не претендент на чемпионство?

— Не готов отвечать на этот вопрос.

Московский "Спартак" 11 апреля на своём поле в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал махачкалинское "Динамо" и потерпел поражение со счётом 1:2. В первом тайме мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Даниил Денисов (10 мин.), а затем гол забил Гамид Агаларов (16 мин.). Во втором тайме отставание в счёте сократил Тео Бонгонда (68 мин.)

Источник: "Матч ТВ"

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