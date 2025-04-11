— Проиграли первый тайм, пропустили голы.
— Это был шок?
— Да. Понимали, что нужно проснуться и не проигрывать борьбу и реализовать моменты. Не забили, к сожалению.
— Готов к волне критики, что "Спартак" не претендент на чемпионство?
— Не готов отвечать на этот вопрос.
Московский "Спартак" 11 апреля на своём поле в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал махачкалинское "Динамо" и потерпел поражение со счётом 1:2. В первом тайме мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Даниил Денисов (10 мин.), а затем гол забил Гамид Агаларов (16 мин.). Во втором тайме отставание в счёте сократил Тео Бонгонда (68 мин.)
Источник: "Матч ТВ"
Зобнин назвал шоком первый тайм, в котором "Спартак" дважды за 6 минут пропустил от "Динамо"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"