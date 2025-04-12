— Снова видим Илью Рожкова в центре защиты. Это уже его привычная вторая позиция?
— Эта позиция Рожкова становится уже привычной для него. И даже для одной из испанских команд. Есть клуб, который его видит на этой позиции.
Илья Рожков является воспитанником казанского "Рубина". Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
В текущем сезоне Рожков принял участие в 25 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов: один клуб в Испании видит Рожкова на позиции центрального защитника
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов перед матчем 24-го тура РПЛ с московским "Локомотивом" ответил на вопрос о защитнике команды Илье Рожкове.
Фото: ФК "Рубин"