Овчинников: "Зениту" надо стимулировать другие команды на матчи против "Краснодара"

"Зенит" отстаёт от "Краснодара" на 5 очков. Их же надо как-то достать. Это какие усилия надо приложить, чтобы закопать "Краснодар"! Без стимуляции команд никто против "Краснодара" так выкладываться не будет. Надо стимулировать другие команды, если это разрешено нашими законами, - приводит слова Овчинникова Legalbet.
Петербургский "Зенит" в воскресенье, 13 апреля, на своем поле сыграет против футбольного клуба "Краснодар". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян.
На данный момент "Краснодар" имеет в своем активе заработанные за 23 матча 52 очка, которые позволяют "быкам" занимать первое место в турнирной таблице. "Зенит", в свою очередь, за тот же период времени набрал 47 очков, благодаря которым команда Сергея Семака располагается на третьей строчке.