"Это телевизионный пенальти. Мяч летел долго, у игрока "Динамо" была возможность подстроиться под его полет и избежать игры рукой. Хорошо, что вмешался VAR, подсказал. Главному судье было сложно увидеть пенальти, до эпохи VAR вряд ли бы его назначили", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".
В компенсированное время матча 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 главный судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота бело-голубых за игру в штрафной площади своей команды со стороны Александра Кутицкого. Однако хозяева не смогли реализовать пенальти: Весино попал в штангу. Таким образом, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Экс-арбитр Николаев - о пенальти в ворота "Динамо": до эпохи VAR вряд ли бы его назначили
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил правильность назначения пенальти в ворота бело-голубых в матче 24-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН".
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч Премьер"