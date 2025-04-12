Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
РостовПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 1 2 1
АланияЗавершен
Тюмень
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
5 - 2 5 2
Кристал ПэласЗавершен
Саутгемптон
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ЛестерЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 3 1 3
Лас-ПальмасЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Эспаньол1 тайм
Леганес
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Интер
3 - 1 3 1
Кальяри2 тайм
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Бохум
1 - 2 1 2
АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
3 - 0 3 0
МарсельЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Страсбург
22:05
НиццаНе начат

Рахимов рассказал, что ему не понравилось в победном для "Рубина" матче с "Локомотивом"

Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов дал комментарий поле победы своей команды над московском "Локомотивом" в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"Всем доволен сегодня? Нет. Не понравилось, что у нас и других моментов было достаточно, но мы к ним подходили не с той агрессией, которая должны быть. По игре не было претензий, единственное, постоянно требовалось не выключаться и не быть довольными в эпизодах, где всё было хорошо. Один-два эпизода могут привести к тому, что твоя реакция на момент может быть запоздалой, и такой соперник, как "Локомотив", может наказать", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

12 апреля казанский "Рубин" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле принимал московский "Локомотив". Встреча завершилась победой клуба из Татарстана со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Дардан Шабанхаджай.

Благодаря этой победе "Рубин" набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы 20 апреля отправятся на выезд в Москву, где сыграют против "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится