"Всем доволен сегодня? Нет. Не понравилось, что у нас и других моментов было достаточно, но мы к ним подходили не с той агрессией, которая должны быть. По игре не было претензий, единственное, постоянно требовалось не выключаться и не быть довольными в эпизодах, где всё было хорошо. Один-два эпизода могут привести к тому, что твоя реакция на момент может быть запоздалой, и такой соперник, как "Локомотив", может наказать", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
12 апреля казанский "Рубин" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле принимал московский "Локомотив". Встреча завершилась победой клуба из Татарстана со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Дардан Шабанхаджай.
Благодаря этой победе "Рубин" набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы 20 апреля отправятся на выезд в Москву, где сыграют против "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Рахимов рассказал, что ему не понравилось в победном для "Рубина" матче с "Локомотивом"
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов дал комментарий поле победы своей команды над московском "Локомотивом" в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"