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Спортивный врач - о повреждении Гомеса из "Динамо": это самая тяжелая по восстановлению травма

Нападающий московского "Динамо" Артур Гомес может пропустить 6-8 месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия.
Фото: ФК "Динамо"
- Если говорят, что порвал, значит, порвал. Без операции никак не обойтись.Это самая тяжелая по восстановлению травма. Средний срок восстановления от 6 до 8 месяцев, - заявил врач Никита Карлицкий корреспонденту "Матч ТВ".

Напомним, "Пари НН" сыграл вничью в домашнем матче 24 тура РПЛ с "Динамо" Москва (1:1). На 55 минуте нападающего гостей Артура Гомеса унесли на носилках в подтрибунное помещение. После игры глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил, что, согласно предварительной информации от врача команды, бразилец порвал ахилл. В текущем сезоне РПЛ Артур провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в таблице, имея в своем активе 43 очка в 24 турах. Следующий матч бело-голубые проведут на своем поле против казанского "Рубина" 20 апреля.

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