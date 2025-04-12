- Если говорят, что порвал, значит, порвал. Без операции никак не обойтись.Это самая тяжелая по восстановлению травма. Средний срок восстановления от 6 до 8 месяцев, - заявил врач Никита Карлицкий корреспонденту "Матч ТВ".
Напомним, "Пари НН" сыграл вничью в домашнем матче 24 тура РПЛ с "Динамо" Москва (1:1). На 55 минуте нападающего гостей Артура Гомеса унесли на носилках в подтрибунное помещение. После игры глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил, что, согласно предварительной информации от врача команды, бразилец порвал ахилл. В текущем сезоне РПЛ Артур провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в таблице, имея в своем активе 43 очка в 24 турах. Следующий матч бело-голубые проведут на своем поле против казанского "Рубина" 20 апреля.
Спортивный врач - о повреждении Гомеса из "Динамо": это самая тяжелая по восстановлению травма
Нападающий московского "Динамо" Артур Гомес может пропустить 6-8 месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия.
Фото: ФК "Динамо"