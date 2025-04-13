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Мор: семь изменений в составе ЦСКА могли быть связаны с игрой на искусственном поле

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
«Если у команды в стартовом составе семь изменений по сравнению с предыдущим матчем, то, конечно, будет непросто играть. Думаю, что это связано с искусственным полем в Оренбурге. У кого-то из футболистов есть болячки, кого-то просто поберегли, да и другим футболистам нужно было дать поиграть. Тем не менее, уже во втором тайме чувствовалось, что ЦСКА может прибавить и добьется нужного результата», — отметил Мор «Матч ТВ».

Напомним, что в матче против «Оренбурга» в основном составе команды вышли только четыре игрока, которые выходили с первых минут против московского «Динамо». Это была центральная ось полузащиты: Иван Обляков, Матвей Кисляк и Миралем Пьянич, а также центральный защитник Виллиан Роша.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 47 очков. Следующий матч армейцы проведут 16 апреля против московского «Динамо» в рамках ответной игры в Кубке России.

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