Мор: семь изменений в составе ЦСКА могли быть связаны с игрой на искусственном поле

«Если у команды в стартовом составе семь изменений по сравнению с предыдущим матчем, то, конечно, будет непросто играть. Думаю, что это связано с искусственным полем в Оренбурге. У кого-то из футболистов есть болячки, кого-то просто поберегли, да и другим футболистам нужно было дать поиграть. Тем не менее, уже во втором тайме чувствовалось, что ЦСКА может прибавить и добьется нужного результата», — отметил Мор «Матч ТВ».
Напомним, что в матче против «Оренбурга» в основном составе команды вышли только четыре игрока, которые выходили с первых минут против московского «Динамо». Это была центральная ось полузащиты: Иван Обляков, Матвей Кисляк и Миралем Пьянич, а также центральный защитник Виллиан Роша.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 47 очков. Следующий матч армейцы проведут 16 апреля против московского «Динамо» в рамках ответной игры в Кубке России.